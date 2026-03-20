20 марта 2026 в 14:21

«Передайте Дональду»: Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США

Лукашенко: Белоруссия и США ведут подготовку к заключению «большой сделки»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Минск и Вашингтон ведут подготовку к заключению «большой сделки», заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, соответствующее предложение поступило от американской стороны в ходе переговоров.

Да, действительно, американцы <...> от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в настоящее время у США, возможно, есть более приоритетные задачи, однако процесс подготовки идет. Белорусская сторона уже направила свои предложения, которые, по информации Минска, прорабатываются.

В переговорную повестку, в частности, входят вопросы работы посольств и тема ядерных материалов. Лукашенко добавил, что никогда не просил у США ничего взамен, даже по вопросу санкций. Он отдал должное американской стороне за самостоятельное обозначение тем для обсуждения.

Мы готовимся к этому большому договору с американцами, — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь принципом гуманизма. Речь идет о лицах, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Общество

