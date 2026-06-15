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15 июня 2026 в 02:15

В Армении определили, какая партия получит конституционное большинство

Партия «Гражданский договор» Пашиняна получит конституционное большинство

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна получила 64 из 105 мандатов в парламенте Армении. Это дает ей конституционное большинство (3/5 голосов), сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.

Овакимян уточнил, что «Гражданский договор» получает 61 мандат плюс 3 мандата от представителей национальных меньшинств, включая русскую общину. Оппозиционный блок «Сильная Армения» получил 28 мандатов плюс 1 мандат от нацменьшинства, а блок «Армения» — 12 мандатов.

При этом партия «Процветающая Армения» не преодолела 4-процентный барьер, набрав 3,9893%, что и позволило правящей партии получить дополнительное число голосов. Лидерство правящей позволяет партии единолично формировать правительство и принимать конституционные законы.

Ранее сообщалось, что у здания Центральной избирательной комиссии Армении проходит акция протеста. Она началась на фоне объявления итогов парламентских выборов. Участники акции скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.

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