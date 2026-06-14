Протестующие скандировали «Позор!» после оглашения итогов выборов в Армении

Протестующие скандировали «Позор!» после оглашения итогов выборов в Армении Акция протеста началась у здания ЦИК Армении после победы Пашиняна

У здания Центральной избирательной комиссии Армении проходит акция протеста, передает Sputnik Армения. Она началась на фоне объявления итогов парламентских выборов.

Участники акции скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.

На парламентских выборах победила партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она самостоятельно сформирует правительство. Партия набрала 49,7456% голосов, а блок «Сильная Армения» занял второе место с результатом 23,271%.

До этого административный суд Армении отклонил два иска партии «Процветающая Армения» к Центральной избирательной комиссии. Оппозиция оспаривала решение ЦИК об аннулировании голосов на двух избирательных участках. Партия добивалась признания недействительными итогов голосования

Также лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян обратился в суд с иском против Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). Он потребовал опровергнуть распространенные в его адрес клеветнические сведения и выплатить материальную компенсацию.