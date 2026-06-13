Лидер армянской оппозиционной партии подал в суд на Пашиняна и телевидение

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал иск в суд против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес. Также он потребовал материальную компенсацию, следует из данных портала судебной информации.
Согласно исковому заявлению, Царукян требует от ОТА опровергнуть утверждение о том, что его партия якобы была создана «по наущению» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Он также требует взыскать с телеканала $32,5 тыс. (2,35 млн рублей) в пользу себя и партии и обязать его покрыть судебные издержки.
Кроме того, политик требует от Пашиняна опровергнуть высказывания, в которых его называли «преступником», «шпионом», «агентом», а также обвиняли в «заключении преступной сделки» и «ограблении народа Армении». Царукян также намерен взыскать с премьер-министра $24,5 тыс. (1,77 млн рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб.
Ранее член оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что власти ввели ограничения на его выезд из республики. Об этом стало известно после его попытки пересечь границу с Грузией вместе со съемочной группой Armat media.