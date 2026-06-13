Лидер армянской оппозиционной партии подал в суд на Пашиняна и телевидение Глава «Процветающей Армении» подал в суд на общественное телевидение и Пашиняна

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал иск в суд против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес. Также он потребовал материальную компенсацию, следует из данных портала судебной информации.

Согласно исковому заявлению, Царукян требует от ОТА опровергнуть утверждение о том, что его партия якобы была создана «по наущению» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Он также требует взыскать с телеканала $32,5 тыс. (2,35 млн рублей) в пользу себя и партии и обязать его покрыть судебные издержки.