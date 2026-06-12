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12 июня 2026 в 12:01

Армянского оппозиционера не выпускают из страны

Член «Сильной Армении» Карапетян заявил, что власти не выпускают его из страны

Нарек Карапетян Нарек Карапетян Фото: РИА Новости
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Член блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что власти ввели ограничения на его выезд из республики, сообщает «Sputnik Армения». Об этом стало известно после его попытки пересечь границу с Грузией вместе со съемочной группы Armat media.

Сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещен, и наложили на меня ограничения, — сказал Карапетян.

Ранее сообщалось, что МВФ одобрил выделение очередного финансового транша Армении в размере $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра страны Никола Пашиняна.

До этого стало известно, что блок «Армения» собирается обжаловать результаты выборов в Конституционном суде. Объединение также планирует посоветоваться с другими оппозиционными силами.

Также сообщалось, что правоохранители задержали около 700 сторонников блока «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна еще до начала парламентских выборов. Правозащитница Гоар Мелоян заявила, что это было сделано с целью устрашения.

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