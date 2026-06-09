«Обратимся в Конституционный суд»: над победой Пашиняна нависла угроза

Блок «Армения» собирается обжаловать результаты выборов в Конституционном суде, рассказал второй номер блока Ишхан Сагателян. По его словам, которые приводит ТАСС, объединение также планирует посоветоваться с другими оппозиционными силами.

Мы собираемся обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты выборов. Конечно, мы понимаем, кто принимает решения в Конституционном суде, но это необходимый процесс, — заявил Сагателян.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит переговоры о вступлении своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Она считается крупнейшим наднациональным объединением Евросоюза. Окончательное решение еще не принято и сроки не определены, однако Пашинян проявил заинтересованность. ЕНП может дать согласие на членство «Гражданского договора» уже во второй половине 2026 года.

До этого глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов сообщил, что выборы в парламент Армении 7 июня прошли в соответствии с ее конституцией. Он добавил, что голосование было открытыми и конкурентными.