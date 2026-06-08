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08 июня 2026 в 10:46

Наблюдатель оценил выборы в Армении

Наблюдатель Сейтимов: выборы в Армении прошли в соответствии с ее конституцией

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Выборы в парламент Армении 7 июня прошли в соответствии с ее конституцией, были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов. Он отметил, что они прошли на многопартийной основе, передает ТАСС.

Выборы в Национальное собрание республики Армения 7 июня проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом Армении. Прошли на многопартийной основе, были открытыми и конкурентными, — сказал он.

Ранее сообщалось, что на выборах в Армении партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее половины голосов после обработки 68% бюллетеней. Ее результат составил 49,46% (539 503 голоса), чего недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

При этом глава предвыборного блока «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна Ишхан Сагателян написал, что публичные заявления действующих властей Армении о победе «Гражданского договора» являются попыткой оказать давление на Центризбирком и захватить власть. Он отметил, что до официального объявления результатов выборов любые заявления властей — это шаги к узурпации власти.

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