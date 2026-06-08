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08 июня 2026 в 05:40

«Узурпация власти»: оппозиция оценила заявление Пашиняна о выборах

Сагателян: слова Пашиняна о победе на выборах являются попыткой захвата власти

Выборы в Армении Выборы в Армении Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Публичные заявления действующих властей Армении о победе «Гражданского договора» до подведения итогов выборов 7 июня являются попыткой оказать давление на Центризбирком и захватить власть, написал в социальных сетях глава предвыборного блока «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна Ишхан Сагателян. Он отметил, что до официального объявления результатов выборов любые заявления властей — это шаги к узурпации власти.

Вам все равно придется ответить за все зарегистрированные сегодня избирательные нарушения <...>, сейчас мы заняты обработкой данных, полученных с избирательных участков. Напомню, ЦИК подвела итоги данных с одной четверти избирательных участков, — подчеркнул Сагателян.

Ранее сообщалось, что Пашинян на пресс-конференции объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. На момент проведения мероприятия не было подсчитано даже четверти избирательных участков.

Позже лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что власти приостановили подсчет голосов на выборах, поскольку осознали свое поражение. Он сообщил журналистам, что остановка подсчета произошла на фоне снижения результатов.

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