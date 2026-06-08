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08 июня 2026 в 03:29

«Проигрывают!»: подсчет голосов на выборах в Армении экстренно остановлен

Карапетян: власти Армении прервали подсчет голосов, боясь поражения

Парламентские выборы в Армении Парламентские выборы в Армении Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что власти приостановили подсчет голосов на выборах, поскольку осознают свое поражение. Он сообщил журналистам, что остановка подсчета произошла на фоне снижения результатов.

Хочу вам сказать: будьте уверены, выборы еще не закончились, результатов выборов еще нет, поэтому не беспокойтесь — они не получат желаемую победу, — сказал политик.

Карапетян отметил, что правящая сила объявила о победе, основываясь на данных, охватывающих лишь 30% и касающихся исключительно сельских районов. При этом информация по городам не публикуется. Предприниматель подчеркнул, что история еще не знала случая прерывания публичного подсчета голосов до утра.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Глава правительства добавил, что его политическая сила единолично сформирует кабинет министров. На момент проведения мероприятия не было подсчитано голосов даже четверти избирательных участков.

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