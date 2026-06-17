Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 22:47

Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране. Соответствующее заявление политик сделал в интервью ряду армянских средств массовой информации.

Других подробностей о формате объединения политик не привел. Еще в начале июня появилась информация о том, как правоохранители задержали около 700 сторонников блока «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Это случилось до начала парламентских выборов, о чем рассказала представительница блока правозащитница Гоар Мелоян. По ее словам, это было сделано с целью устрашения.

Ранее сообщалось, что блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в ходе выборов. Как уточнил глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян, речь идет об участке 12/13 в городе Арташат.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Также она отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

Мир
Армения
Самвел Карапетян
партия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крушение самолета в Подмосковье 17 июня: погибшие, причины катастрофы
Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи
Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера
Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи
Стало известно, куда делался подавший сигнал бедствия рейс над Черным морем
Пропавший с радаров самолет экстренно приземляется в Сочи
Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию
Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию
Терапевт рассказал, где можно подцепить «зуд купальщика»
Турэксперт объяснил, как выжить при попадании в сильное морское течение
Дмитриев раскрыл реальное отношение стран АСЕАН к санкциям против РФ
Пассажирский самолет исчез с радаров после сигнала SOS над Черным морем
Появились новые данные о пассажирах атакованного автобуса под Брянском
В Подмосковье ликвидировали пожар на месте крушения самолета
Басманный суд решил судьбу Ильи Трабера
Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении
Умерла Самара Морган из «Звонка»
Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве «хозяина» Выборга
Трамп дал понять, когда США могут снять санкции с Ирана
Названа дата подписания соглашения США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.