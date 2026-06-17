Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране. Соответствующее заявление политик сделал в интервью ряду армянских средств массовой информации.

Других подробностей о формате объединения политик не привел. Еще в начале июня появилась информация о том, как правоохранители задержали около 700 сторонников блока «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Это случилось до начала парламентских выборов, о чем рассказала представительница блока правозащитница Гоар Мелоян. По ее словам, это было сделано с целью устрашения.

Ранее сообщалось, что блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в ходе выборов. Как уточнил глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян, речь идет об участке 12/13 в городе Арташат.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Также она отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».