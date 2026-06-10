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10 июня 2026 в 12:22

В Армении потребовали отменить итоги голосования на одном из участков

«Сильная Армения» требует аннулировать итоги голосования на участке в Арташате

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в ходе выборов, состоявшихся 7 июня, сообщил глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян. По его словам, поступило одно соответствующее обращение, передает РИА Новости.

Овакимян уточнил, что речь идет об участке 12/13 в городе Арташат. Примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что на этом участке отсутствует бюллетень одной из политических сил.

Это тот участок, где примерно в 18:00 выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии «Национально-демократический полюс»). Отсутствие бюллетеней обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей, — сказал Овакимян.

Во время голосования на парламентских выборах избирателям выдавали 18 бюллетеней по числу участвующих политических сил. Граждане голосовали, опуская в урну конверт с бюллетенем одной политической силы.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил выделение очередного финансового транша Армении в размере $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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