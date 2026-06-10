МВФ решил дать Армении $25 млн после выборов МВФ выделит Армении более $25 млн после парламентских выборов

Международный валютный фонд одобрил выделение очередного финансового транша Армении в $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов в республике, на которых победу одержала политическая партия Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 млн SDR, что составляет около $25,1 млн, — говорится в заявлении фонда.

С учетом новой субсидии общий объем средств, зарезервированных международной организацией для Еревана, теперь составит порядка $50 млн (3.5 млрд рублей). Ереван по-прежнему рассматривает это соглашение исключительно как превентивное и не планирует тратить деньги без крайней необходимости.

Ранее стало известно, что блок «Армения» собирается обжаловать результаты выборов в Конституционном суде. Объединение также планирует посоветоваться с другими оппозиционными силами.