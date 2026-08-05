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05 августа 2026 в 00:19

Долг Украины перед МВФ превысил $10,9 млрд

РИА Новости: Украина выплатила МВФ чуть больше 1% от полученных кредитов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина к настоящему времени погасила лишь немногим более 1% от общего объема заимствований, полученных по двум кредитным программам Международного валютного фонда, передают РИА Новости со ссылкой на изученный баланс платежей Киева в адрес МВФ. Задолженность страны перед фондом сформирована в рамках двух программ кредитования.

Первая была одобрена в 2022 году на сумму $15,6 млрд. Вторую программу объемом $8,1 млрд руководство МВФ утвердило в феврале 2026 года. При этом средства по первой кредитной линии к тому моменту были перечислены не в полном объеме.

Как следует из статистики, по состоянию на 4 августа МВФ предоставил Украине в общей сложности $11,065 млрд. Непогашенная задолженность на эту дату составляет $10 млрд 939 млн.

Ранее стало известно, что Евросоюз будет ежегодно направлять €3 млрд (около 258 млрд рублей) на выплату процентов по кредиту в размере €90 млрд (около 7,75 трлн рублей), привлеченному для финансирования Украины в 2026–2027 годах, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске. По его словам, средства на обслуживание займа будут выплачиваться из бюджета ЕС.

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