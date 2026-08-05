Онищенко оценил риск завоза опасной инфекции из США в Россию Онищенко назвал маловероятным завоз циклоспороза из США в Россию

Завоз циклоспороза в Россию, который распространяется в США, маловероятен, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, больше всего случаев заболевания регистрируется в странах Центральной и Южной Америки.

Беспокоиться нам оснований нет. Что касается завозов (инфекции со взрывной диареей. — ред.) к нам, во-первых, работает на пользу то, что у нас резко сокращены поездки в США, да и другие связи из-за санкций. Второе — это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией, — сообщил Онищенко.

Ранее доцент школы нутрициологии университета Тафтса, доктор Тэйлор Уоллес заявил: вспышка циклоспороза в США, вызывающего сильную диарею, может выйти за пределы страны. По его словам, основную опасность представляют зараженные продукты — в том числе те, что продавались в Мексике.

До этого в американском штате Мичиган зарегистрировали 6148 случаев циклоспороза, сообщили местные органы здравоохранения. По сравнению с предыдущим обновлением число заболевших выросло на 1146 человек. В больницах оказались 102 пациента с подтвержденным диагнозом.