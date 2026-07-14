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14 июля 2026 в 01:08

В Мичигане вспыхнула диарейная инфекция

В Мичигане число заболевших паразитарной инфекцией выросло до 2640

Фото: Kyle Mazza-UNF News via CNP/Global Look Press
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Число заразившихся паразитарной инфекцией циклоспорозом в американском штате Мичиган достигло 2640 человек, говорится в сообщении на сайте властей штата. Еще недавно речь шла примерно о тысяче заболевших.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспороз — это паразитарная инфекция, которая часто вызывает сильную водянистую диарею. Заболевание обычно не представляет угрозы для жизни и лечится с помощью антибиотиков. Вспышки циклоспороза чаще происходят в весенне-летний период.

Отмечается, что обычно в Мичигане регистрируют около 50 случаев заболевания в год. Но эта вспышка стала крупнейшей в истории штата. Рост числа зараженных также отмечают в Огайо, где к началу июля выявили 177 пациентов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали сотни случаев в 17 штатах, однако ведомство признает, что реальная цифра может быть значительно выше.

Ранее терапевт Денис Прокофьев предупредил, что рвота, диарея и боли в животе могут указывать на пищевую токсикоинфекцию. По его словам, на первом этапе важно не выявить конкретного возбудителя, а нейтрализовать его воздействие на организм.

США
Мичиган
инфекция
диарея
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