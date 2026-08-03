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03 августа 2026 в 15:33

Врач перечислила преимущества грудного вскармливания

Врач Мануйленко: грудное вскармливание защищает ребенка от инфекций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Грудное молоко защищает ребенка от инфекций, рассказала «НТА-Приволжье» главный врач Городской клинической больницы Ольга Мануйленко. Она отметила, что состав грудного молока меняется — в том числе с возрастом ребенка, в течение суток и в зависимости от его здоровья.

Это заметно снижает риск отитов, пневмоний, бронхитов и кишечных инфекций, — рассказала Мануйленко.

Врач подчеркнула, что грудное молоко также помогает предотвратить аллергии — антитела из молока снижают вероятность атопического дерматита, астмы и аллергического ринита. По ее словам, также оно влияет на развитие мозга — полиненасыщенные жирные кислоты DHA и ARA участвуют в формировании нейронов, синапсов и миелиновой оболочки, что улучшает когнитивные способности, память и обучаемость.

Ранее детский психолог Елизавета Соловьева рассказала, что длительное грудное вскармливание мешает ребенку развивать самостоятельность. Она отметила, что примерно в три года дети проходят кризис «я сам».

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