Президент Украины Владимир Зеленский хочет перемирия с Россией из-за нехватки боеприпасов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, готовность украинского главы к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным говорит о том, что помощь со стороны Европы иссякает.

Я бы осторожно отнесся к заявлению Зеленского. При иной возможности он бы не заговаривал о завершении конфликта, а продолжил сопротивляться и получать западную помощь, разворовывая ее и обогащаясь. Как только боевые действия закончатся, ему придется ответить перед своим народом за то, что он сотворил. Ведь была возможность все закончить еще в марте 2022 года, но он отказался. Сейчас он [говорит о готовности встретиться с Путиным] потому, что помощь европейцев потихоньку иссякает. Поставки ракет Patriot практически не обещают, потому что их не хватает самим европейцам и американцам, — сказал Джабаров.

Он отметил, что Зеленскому важно сесть за стол переговоров, рассчитывая на выгодные для Киева условия. По мнению сенатора, президент Украины заявляет о перемирии, чтобы перегруппировать ВСУ, получить новое оружие, боеприпасы и вновь начать конфликт с Россией.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на должность главы украинской Службы внешней разведки связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, Зеленский проводит кадровые перестановки по указке Запада.