Число госпитализированных при атаке ВСУ на Геленджик увеличилось При атаке ВСУ на Геленджик госпитализирован 21 человек, включая троих детей

В результате атаки беспилотников ВСУ в Геленджике госпитализирован 21 человек, включая троих детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые передает РИА Новости, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По оперативным данным, госпитализированы 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе трое детей, — сказал Кузнецов.

Помощник добавил, что еще 19 человек получили амбулаторную помощь. Также проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме, подчеркнул он.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ, по уточненным данным, составило 47 человек. Погибли шесть человек, трое из которых дети. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что держит на контроле ситуацию с пострадавшими при атаке ВСУ под Геленджиком детьми. Она отметила, что готова оказать помощь в случае необходимости.