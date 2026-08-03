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03 августа 2026 в 17:11

В США раскрыли, кто финансировал Марокко перед кризисом с мигрантами

Конгрессмен Масси: США дали Марокко $40 млн незадолго до миграционного кризиса

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Конгресс США принял закон о выделении Марокко $40 млн за две недели до прорыва мигрантов в испанскую Сеуту, обратил внимание член палаты представителей конгресса (республиканец от штата Кентукки) Томас Масси в своем аккаунте в соцсети X. Он поделился фотографиями проекта, а также докладом профильного комитета.

За две недели до того, как мигранты из Марокко вторглись в Сеуту, республиканцы в конгрессе приняли законопроект с выделением $40 млн для Марокко и докладом комитета, в котором дали такую характеристику: «испанские города Сеута и Мелилья расположены на марокканской территории и остаются предметом давних претензий Марокко», — заявил Масси.

Масси также отметил, что его заявления подверглись критике в комментариях. По его словам, за этим стоит Госдепартамент США.

Ранее стало известно, что не менее 3 тыс. мигрантов остается в испанском автономном городе Сеута, куда на прошлой неделе прорвались десятки тысяч нелегалов. Число прибывших мигрантов сопоставимо с общим населением города.

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