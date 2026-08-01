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01 августа 2026 в 06:55

Пентагон потребовал рекордную сумму на перевооружение

Bloomberg: Пентагон запросил $18,2 млрд для пополнения запасов ракет

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министерство обороны США направило запрос конгрессу на сумму $18,2 млрд для пополнения запасов ракет-перехватчиков, передает агентство Bloomberg. Эти средства являются частью общего запроса в размере $67 млрд, представленного ранее.

По данным агентства, Пентагон планирует использовать $18,2 млрд для закупки боеприпасов, запасы которых в Соединенных Штатах оцениваются военными и законодателями как крайне низкие. Из этой суммы около $5,75 млрд выделят на перехватчики для систем противоракетной обороны THAAD, $5,57 млрд — на ракеты для комплексов Patriot, а $1,9 млрд — на ракеты SM-6.

Помимо этого, планируется приобрести крылатые ракеты Tomahawk и баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были использованы США в ходе военной операции против Ирана.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование ВС США может возобновить крупномасштабные военные действия против Ирана, но в этом случае запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне. В то же время президент страны Дональд Трамп опроверг эти сведения, заявив, что у вооруженных сил имеется значительно больше боеприпасов, чем необходимо.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута во время их встречи в Белом доме.

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