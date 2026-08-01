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01 августа 2026 в 06:30

Стало известно, как мошенники обманывают релокантов

Доцент Щербаченко: мошенники предлагают помочь с получением ВНЖ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Злоумышленники обещают содействие в оформлении вида на жительство, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, схема направлена на получение кода из СМС, который позволяет открыть доступ к «Госуслугам» жертвы.

Жертве поступает звонок от аферистов, якобы от лица юристов. Сперва они спрашивают у человека, подавал ли он заявление на получение документов для переезда из России. После этого мошенники заверяют собеседника, что готовы помочь получить вид на жительство в ряде других стран, а затем называют перечень государств. Когда на помощь с документами дается согласие, злоумышленники просят продиктовать код из СМС. С его помощью они получают доступ к «Госуслугам» и всем личным данным человека либо используют этот факт для дальнейшего развода, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что не стоит общаться с незнакомцами по телефону и сообщать им информацию из СМС. Также специалист порекомендовал избегать перехода по ссылкам, которые аферисты присылают на электронную почту или в личные сообщения.

Ранее стало известно, что злоумышленники создают поддельные веб-сайты, имитирующие App Store и иные платформы Apple, чтобы похитить личные данные пользователей. Для этого они предлагают авторизоваться через Apple ID или загрузить установщик.

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