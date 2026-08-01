Жители Курганской области рассказали о граде размером с куриное яйцо Смерч с крупным градом накрыл деревню Большой Беркут в Курганской области

На Курганскую область обрушился мощный смерч, сопровождавшийся градом величиной с куриное яйцо, пишет Telegram-канал «ЧП Курган». По его сведениям, инцидент зафиксировали местные жители деревни Большой Беркут Далматовского округа.

На кадрах, появившихся в социальных сетях очевидцев, видна огромная воронка, поднимающаяся к небу. Почти сразу после начала съемки на населенный пункт обрушился град, размеры которого, по словам местных, могли причинить серьезные травмы всем, кто под него случайно попал.

Администрация округа уже начала работу по ликвидации последствий. Дополнительная информация будет опубликована позже.

Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов обратил внимание, что на Урале все чаще стали замечать грозы. Они приходят на эту территорию из-за господства циклонов и постоянных затоков на территорию теплого влажного воздуха. По словам эксперта, повторяемость смерчей в регионе близится к рекордной.

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