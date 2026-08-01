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01 августа 2026 в 06:34

Ученый предупредил о главных астрономических событиях в августе

Алексеев: в августе россияне смогут наблюдать солнечное и лунное затмения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В августе россиян ожидает целый ряд ярких астрономических событий, заявил в беседе с РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, наблюдать можно будет метеорный поток Персеиды, солнечное и лунное затмения, а также «красную Луну».

Так, уже 2 августа Меркурий достигнет максимальной западной элонгации. Его можно будет увидеть в телескоп или бинокль до рассвета. Главный день месяца — 12 августа. Тогда ожидается сразу два важных астрономических события.

Ожидаемым и регулярным явлением станет метеорный поток Персеиды. Образованный хвостом кометы Свифта-Таттла поток является одним из самых мощных в году. Другим зрелищным событием 12 августа станет полное солнечное затмение, однако на территории европейской части России будет видно лишь частное затмение, — уточнил Алексеев.

Позже, 28 августа, произойдет частное лунное затмение. В полнолуние Луна приобретет красноватый оттенок. Специалисты советуют наблюдателям выбирать места с минимальной засветкой и ясным небом, чтобы получить максимум впечатлений. Также можно заранее подготовить фотоаппаратуру.

Ранее астроном Александр Камышников заявил, что россияне лучше всего смогут разглядеть полное солнечное затмение из Мурманска. Он отметил, что явление можно будет наблюдать и в Санкт-Петербурге, но там солнце будет перекрыто луной лишь на 10%.

Космос
Россия
затмения
астрономия
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