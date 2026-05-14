Назван город России, из которого будет видно солнечное затмение в августе

Россияне смогут увидеть полное солнечное затмение 12 августа из Мурманска, сообщило издание 56orb со ссылкой на астронома Александра Камышникова. Он отметил, что явление можно будет наблюдать и в Санкт-Петербурге, но там Солнце будет перекрыто Луной лишь на 10%.
Астроном указал, что москвичи смогут увидеть менее 1% покрытия звезды. Полная фаза будет видна только в самой северной точке полуострова Таймыр.
Ранее в апреле можно было увидеть комету PANSTARRS (C/2025 R3) и пик метеорного потока Лириды. По его словам, яркость кометы должна была повыситься до третьей звездной величины, было возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы.
До этого кольцевое солнечное затмение было видно 17 февраля в период с 14:50 мск до 15:36 мск. При этом жители России не смогли наблюдать астрономическое явление.