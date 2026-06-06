В США обвинили Иран в атаке на Ормузский пролив CNN: армия США сбила несколько дронов Ирана над Ормузским проливом

Иран направил несколько ударных дронов-камикадзе в сторону Ормузского пролива, при этом американские военные сбили как минимум три аппарата, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо. По данным американского чиновника, дроны могли быть нацелены как на коммерческие суда, так и на Вооруженные силы США, присутствующие в регионе.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран и США близки к согласованию рамочного соглашения по ядерной тематике. По его словам, стороны достигли заметного прогресса.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что доказательств наличия планов у Ирана по созданию ядерного оружия нет. По его словам, изменить эту позицию Тегерана могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Моджтабой Хаменеи. Глава Белого дома добавил, что он принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.