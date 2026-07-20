Реставрационные работы на кладбище советских воинов в мемориальном комплексе «Советское поле славы», которое ранее подверглось акту вандализма, завершены, сообщил ТАСС глава одноименного фонда Ремко Рейдинг. По его словам, кладбище и музей под Лесденом вновь открыты для посещения после восстановления.

Только что мне сообщили, что все 144 памятника, обелиск и стена [мемориала] были очищены. Кладбище и музей «Советского поля славы» с сегодняшнего дня вновь открыты для посетителей, — уточнил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция властей Нидерландов на недавнее осквернение надгробий советских воинов была недостаточной. По ее словам, одного лишь формального осуждения произошедшего недостаточно. Захарова подчеркнула, что Амстердам должен принять более жесткие меры в ответ на подобные проявления вандализма.

Между тем Министерство внутренних дел Австрии пообещало исправить ошибки в написании на новых надгробных табличках советских солдат. Неточности в надписях были обнаружены 9 мая на Центральном кладбище Вены. По информации дипмиссии, австрийская сторона заверила, что выявленные ошибки будут устранены.