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05 августа 2026 в 21:47

Нидерланды поддержали кандидата на пост главы ЕЦБ

Нидерланды поддержали выдвижение экс-главы ЦБ Кнота кандидатом на пост главы ЕЦБ

Клаас Кнот Клаас Кнот Фото: Mateo Lanzuela/ Keystone Press Agency/Global Look Press
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Правительство Нидерландов поддержало кандидатуру бывшего главы Центрального банка страны Клааса Кнота на должность президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет Bloomberg со ссылкой на представителя нидерландского Министерства финансов. Срок службы нынешнего главы ЕЦБ Кристин Лагард в этой должности истекает в октябре 2027 года.

По словам источника, Кнот обладает необходимой квалификацией и для других руководящих должностей в ЕЦБ. Они станут вакантными в ближайшие месяцы.

Кнот — один из главных претендентов на должность президента европейского регулятора. В числе претендентов также числится Пабло Эрнандес де Кос — бывший руководитель Банка Испании, ныне возглавляющий Банк международных расчетов. Правительство Испании уже поддержало его кандидатуру на пост главы ЕЦБ.

До этого Лагард заявила, что Евросоюзу грозит нормирование товаров в случае блокады Ормузского пролива. Она отметила, что через этот пролив транзитом идет не только львиная доля энергоносителей, но и треть всех удобрений.

Ранее Европейский центробанк прогнозировал замедление экономического роста в 2026 году. Причинами этого стали последствия конфликта на Ближнем Востоке.

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