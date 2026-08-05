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05 августа 2026 в 21:42

В России призвали установить на детских площадках видеонаблюдение

В ОП предложили оборудовать детские площадки камерами видеонаблюдения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Детские площадки необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей и фиксации нарушений, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, это также поможет фиксировать нарушения курьеров на электровелосипедах.

Необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Это и для фиксации нарушений курьеров на электровелосипедах, и для случаев хулиганства, распития спиртных напитков. Это безопасность наших с вами детей. Это самое главное, что у нас есть в жизни, — заявил Гриб.

Он отметил, что камеры помогут фиксировать случаи, когда самокатчики на высокой скорости проезжают через детские площадки и создают угрозу для детей и взрослых. Помимо этого, они позволят эффективнее выявлять факты хулиганства.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в период летних каникул мошенники пользуются тем, что дети больше времени проводят в онлайн-среде. По его словам, злоумышленники выманивают личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры.

Общество
мошенники
детские площадки
камеры
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