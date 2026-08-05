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05 августа 2026 в 21:05

Колбасу не покупаю — готовлю куриный рулет в коробке из-под сока: не сухой, с красивым разрезом

Фото: D-NEWS.ru
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Куриный рулет в коробке из-под сока — это гениально простой и бюджетный способ приготовить домашнюю колбасу без специальных форм и оболочек, при этом она получается сочной, плотной и с красивым разрезом, благодаря моркови и зелени, а весь процесс занимает около часа и не требует ни духовки, ни коптильни — только кастрюля с водой и коробка.

Возьмите: 500 г куриного филе (можно смешать грудку и бедро для сочности), 1 средняя морковь, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец и 10 г желатина (для связки). Филе нарежьте мелким кубиком, морковь — мелкими кубиками или соломкой, чеснок — пластинами, зелень порубите, смешайте все с солью и специями, добавьте желатин, хорошо вымесите. Затем массу плотно утрамбуйте через горлышко в чистую сухую коробку из-под сока, закройте клапан, обмотайте коробку пищевой пленкой в несколько слоев, чтобы вода не попала. Полностью погрузите в кастрюлю с водой и варите 40 минут после закипания, затем охладите коробку в холодильнике 3–4 часа, после чего разрежьте коробку, достаньте рулет и нарежьте его тонкими ломтиками, как колбасу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить рулет по этому рецепту. Он получился невероятно нежным, тающим во рту, отлично подходит для завтрака, перекуса или праздничной нарезки. Совет: при утрамбовке массы в коробку постучите ею о стол несколько раз, чтобы выпустить воздух — тогда рулет будет плотным и без пустот.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные колбаски из фарша.

Проверено редакцией
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