В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые

В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые

Обычные оладьи давно готовлю редко. Стоит добавить в тесто яблоко и плитку темного шоколада, как они превращаются в настоящий десерт. Во время жарки шоколад слегка подтаивает, яблоки становятся мягкими и сочными, а сами оладьи получаются пышными, нежными и с насыщенным шоколадным вкусом.

Домашние чаще всего просят приготовить их именно к выходным — к чаю они исчезают со стола быстрее любой выпечки.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 300 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. л., щепотка соли, сода — 1 ч. л., пшеничная мука — 250–280 г, яблоко — 1 крупное, темный шоколад (60–70%) — 90 г, ванильный сахар — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

В миске соедините кефир комнатной температуры, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 2–3 минуты. Затем постепенно всыпьте муку и замесите густое тесто. Яблоко очистите и натрите на крупной терке, шоколад нарежьте небольшими кусочками и вмешайте в тесто.

Выкладывайте массу ложкой на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, пока шоколад внутри остается мягким.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие оладьи и заметила, что темный шоколад делает вкус более насыщенным и совсем не приторным. Кстати, если подать их со сметаной или шариком ванильного мороженого, получается настоящий домашний десерт.