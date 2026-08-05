Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:05

В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычные оладьи давно готовлю редко. Стоит добавить в тесто яблоко и плитку темного шоколада, как они превращаются в настоящий десерт. Во время жарки шоколад слегка подтаивает, яблоки становятся мягкими и сочными, а сами оладьи получаются пышными, нежными и с насыщенным шоколадным вкусом.

Домашние чаще всего просят приготовить их именно к выходным — к чаю они исчезают со стола быстрее любой выпечки.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 300 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. л., щепотка соли, сода — 1 ч. л., пшеничная мука — 250–280 г, яблоко — 1 крупное, темный шоколад (60–70%) — 90 г, ванильный сахар — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

В миске соедините кефир комнатной температуры, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 2–3 минуты. Затем постепенно всыпьте муку и замесите густое тесто. Яблоко очистите и натрите на крупной терке, шоколад нарежьте небольшими кусочками и вмешайте в тесто.

Выкладывайте массу ложкой на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, пока шоколад внутри остается мягким.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие оладьи и заметила, что темный шоколад делает вкус более насыщенным и совсем не приторным. Кстати, если подать их со сметаной или шариком ванильного мороженого, получается настоящий домашний десерт.

Проверено редакцией
Читайте также
Капусту теперь не тушу — готовлю по-шикарному в духовке: специи, немного времени — и готово
Общество
Капусту теперь не тушу — готовлю по-шикарному в духовке: специи, немного времени — и готово
Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь
Общество
Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь
Удобно выкладывать ложкой и жарить: котлеты-оладьи из кабачка и фарша и необычный соус
Общество
Удобно выкладывать ложкой и жарить: котлеты-оладьи из кабачка и фарша и необычный соус
Самые вкусные кабачковые оладьи: берем чуть сыра и ветчины — получаются нежные и с корочкой
Общество
Самые вкусные кабачковые оладьи: берем чуть сыра и ветчины — получаются нежные и с корочкой
Кекс из кабачка с шоколадом выходит очень нежным: никто не подозревает об овощах в тесте — вкус просто шикарный
Общество
Кекс из кабачка с шоколадом выходит очень нежным: никто не подозревает об овощах в тесте — вкус просто шикарный
еда
рецепты
продукты питания
оладьи
шоколад
яблоки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.