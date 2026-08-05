Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:30

Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру огурцы и томаты — готовлю зимнюю заготовку в томатном соусе, которая заменяет и маринованные огурцы, и лечо, и даже гарнир. Огурцы получаются хрустящими, в густом, насыщенном томатном соусе с луком, морковью и сладким перцем, который пропитывает их ароматом и делает блюдо самостоятельным. Зимой открываешь банку — и на столе и закуска, и соус к мясу, и добавка к макаронам, и просто на хлеб, пальчики оближешь. Никаких сложных стерилизаций — все варится в одной кастрюле, а потом разливается по банкам. Идеальный вариант, когда нужно быстро накормить семью вкусным и полезным ужином.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг свежих огурцов, 1,5 кг помидоров, 2 луковицы, 2 моркови, 1 болгарский перец, 100 г растительного масла, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 50 мл 9% уксуса, перец горошком и лавровый лист.

Помидоры пробейте блендером до пюре, лук и морковь натрите или мелко нарежьте, перец — соломкой, огурцы — кружками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте перец и томатное пюре, варите 10 минут. Затем положите огурцы, соль, сахар, специи, варите на среднем огне 20–25 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, прокипятите 2 минуты. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту заготовку для своей семьи. Даже те, кто не любит маринованные огурцы, уплетали их с макаронами. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонную кислоту — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые
Общество
В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые
Капусту теперь не тушу — готовлю по-шикарному в духовке: специи, немного времени — и готово
Общество
Капусту теперь не тушу — готовлю по-шикарному в духовке: специи, немного времени — и готово
Кабачки больше не жарю. Готовлю их в сливочно-чесночной заливке — пальчики оближешь
Общество
Кабачки больше не жарю. Готовлю их в сливочно-чесночной заливке — пальчики оближешь
Вкуснее аджики и любого соуса! Заготовка хрена на зиму — ядреная, ароматная, и к мясу, и к пельменям, пальчики оближешь
Общество
Вкуснее аджики и любого соуса! Заготовка хрена на зиму — ядреная, ароматная, и к мясу, и к пельменям, пальчики оближешь
Пачка фарша и 1 кг картошки — соединяю в сковороде и накрываю крышкой: через 20 минут подаю ужин
Общество
Пачка фарша и 1 кг картошки — соединяю в сковороде и накрываю крышкой: через 20 минут подаю ужин
рецепты
кулинария
ужины
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.