Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь

Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь

Беру огурцы и томаты — готовлю зимнюю заготовку в томатном соусе, которая заменяет и маринованные огурцы, и лечо, и даже гарнир. Огурцы получаются хрустящими, в густом, насыщенном томатном соусе с луком, морковью и сладким перцем, который пропитывает их ароматом и делает блюдо самостоятельным. Зимой открываешь банку — и на столе и закуска, и соус к мясу, и добавка к макаронам, и просто на хлеб, пальчики оближешь. Никаких сложных стерилизаций — все варится в одной кастрюле, а потом разливается по банкам. Идеальный вариант, когда нужно быстро накормить семью вкусным и полезным ужином.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг свежих огурцов, 1,5 кг помидоров, 2 луковицы, 2 моркови, 1 болгарский перец, 100 г растительного масла, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 50 мл 9% уксуса, перец горошком и лавровый лист.

Помидоры пробейте блендером до пюре, лук и морковь натрите или мелко нарежьте, перец — соломкой, огурцы — кружками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте перец и томатное пюре, варите 10 минут. Затем положите огурцы, соль, сахар, специи, варите на среднем огне 20–25 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, прокипятите 2 минуты. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту заготовку для своей семьи. Даже те, кто не любит маринованные огурцы, уплетали их с макаронами. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонную кислоту — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!