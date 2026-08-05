Пачка фарша и 1 кг картошки — соединяю в сковороде и накрываю крышкой: через 20 минут подаю ужин

Пачка фарша и 1 кг картошки — соединяю в сковороде и накрываю крышкой: через 20 минут подаю ужин

Беру упаковку фарша и килограмм картошки и уже через полчаса подаю на обед или ужин сочное горячее. Блюдо получается в стиле «по-флотски» и выходит невероятно сытным, сочным и ароматным.

Ингредиенты: 500 г фарша, 1 кг картофеля, 1 луковица, 100 мл сливок (или воды), соль, перец, любимые специи (паприка, сушеный чеснок), 100 г сыра. На сковороде обжарьте фарш с мелко нарезанным луком и специями до рассыпчатости, картофель натрите на терке слайсами, добавьте к фаршу, перемешайте. Залейте сливками, посолите, накройте крышкой и тушите на среднем огне 20 минут, затем посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и подержите еще 3 минуты до расплавления.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, но картошка не превратилась в кашу — осталась слайсами и полностью пропиталась мясным соком. Подавайте блюдо прямо на сковороде, посыпав зеленью, — так оно будет выглядеть особенно аппетитным.

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