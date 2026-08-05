Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев, сообщило издание «Общественное. Новости». Цель визита — лучше понять потребности Украины перед наступлением зимы и ускорить процесс получения военной поддержки.

Стритинг намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства страны Евгением Хмарой. Он также отметил, что общался с украинским коллегой после своего назначения, а по дороге в Киев обсуждал варианты военной помощи с руководителями из Франции и Нидерландов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев причастен к террористической активности в Африке. По его словам, надзорные органы США в ответе за то, как Украиной использовалась военная помощь экс-президента Джо Байдена.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что потери ВСУ в ходе украинского конфликта могут составлять порядка 1 млн человек. По его словам, пропавшими без вести Киев считает тех, кто остался на территориях, не контролируемых ВСУ.