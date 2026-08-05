Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 18:26

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев

Уэз Стритинг Уэз Стритинг Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев, сообщило издание «Общественное. Новости». Цель визита — лучше понять потребности Украины перед наступлением зимы и ускорить процесс получения военной поддержки.

Стритинг намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства страны Евгением Хмарой. Он также отметил, что общался с украинским коллегой после своего назначения, а по дороге в Киев обсуждал варианты военной помощи с руководителями из Франции и Нидерландов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев причастен к террористической активности в Африке. По его словам, надзорные органы США в ответе за то, как Украиной использовалась военная помощь экс-президента Джо Байдена.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что потери ВСУ в ходе украинского конфликта могут составлять порядка 1 млн человек. По его словам, пропавшими без вести Киев считает тех, кто остался на территориях, не контролируемых ВСУ.

Европа
Украина
Великобритания
военные конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ
Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше
Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области
Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки
Машков рассказал о работе с участниками СВО
В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена
Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса
«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии
СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР
Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене
Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия
Украина стала камнем преткновения для политиков Италии
Миляев рассказал о состоянии воздуха после пожара на складе WB под Тулой
Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов»
Цены на бензин снизились в 46 регионах России
ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках
Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО
Назван показатель инфляции в России
Небензя объяснил, как Запад подпитывает международный терроризм
Украинский тренер заплатит штраф за русский язык
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.