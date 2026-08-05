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05 августа 2026 в 18:40

Экс-нардеп вскрыл нестыковки в заявлениях Зеленского о потерях ВСУ

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский врет о потерях ВСУ, не думая о правдоподобности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заявления Владимира Зеленского о потерях ВСУ не выдерживают критики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, президент Украины лжет и даже не задумывается о правдоподобности своих слов.

Зеленский лжет, вообще не заботясь о правдоподобности. Численность ВСУ — под миллион. Допустим, погибли, как он утверждает, всего 50 тыс. человек. Так зачем же вы мобилизацию усиливаете так, что уже народ бунтует? Ведь вам, по идее, людей должно хватать! — рассуждает Килинкаров.

Особое недоумение у Килинкарова вызвало объявленное Зеленским соотношение потерь 1:8 якобы в пользу Украины. Экс-нардеп предложил взглянуть на реальные цифры обмена телами между сторонами конфликта.

Мы передаем Украине 1000 тел погибших, а Украина нам 41. И как же так получается? Украина якобы теряет в восемь раз меньше, но убитых у нее почему-то почти в 25 раз больше? Почему Зеленского никто об этом не спросит? — сказал собеседник.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Цели были обнаружены 4 августа в 80 км юго-восточнее Очакова.

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ВСУ
Владимир Зеленский
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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