Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов» Юра Борисов признался, что снялся в «Битве моторов» ради работы с Янковским

Российский актер Юра Борисов признался, что согласился на роль в фильме «Битва моторов» во многом ради того, чтобы поработать с Иваном Янковским. На мероприятии, приуроченном к выходу картины, он рассказал, что давно мечтал о совместной работе, передает ТАСС.

Мне позвонил Илья Маланин (режиссер «Битвы моторов». — NEWS.ru), сказал, что хочет делать фильм про гонки и что там будет Ваня. Просто хотелось вместе повзаимодействовать, — сказал Борисов.

Он добавил, что съемки запомнились всей команде. По словам актера, за время работы им удалось проехать множество мест и «много всего поделать». Борисов назвал прошедшие съемки «маленькой жизнью».

В основе сюжета «Битвы моторов» — реальная история Андрея Нагеля, который в начале XX века запустил производство первых отечественных автомобилей «Руссо‑Балт». Янковский сыграл самого Нагеля, Борисов — инженера Дмитрия Бондарева. Премьера приключенческого блокбастера запланирована на 8 октября.

Зимой этого года Юра Борисов оказался самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных социальных сетях. По словам аналитиков, молодой человек набрал тогда 19% от всех упоминаний актеров в отечественном интернет-сегменте.