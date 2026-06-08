Второй сын, конфликт с Кологривым, новые роли: как живет Иван Янковский

Звезда «Слова пацана: кровь на асфальте» Иван Янковский второй раз стал отцом. Что известно о личной жизни артиста, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем прославился Янковский

Иван Янковский появился на свет 30 октября 1990 года в Москве. Он вырос в актерской семье. Его дед — народный артист СССР Олег Янковский, бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина, отец — актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера.

«Так вышло, что если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и т. д. и т. п., на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобой происходит, это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево. Отец прекрасен, сын никакущий и бла-бла-бла. Поверьте, я живу в этом очень много лет», — делился актер.

Янковский окончил ГИТИС. Его актерская карьера началась в 10 лет с фильма «Приходи на меня посмотреть». Первая известность пришла к нему в 17, после съемок в «Индиго». Настоящую популярность ему принесли сериалы «Фишер» и «Слово пацана». Сегодня в его фильмографии более 40 работ, среди которых «Текст», «Союз Спасения», «Чемпион мира», «Аутсорс» и «Преступление и наказание».

Как сложилась личная жизнь Янковского

Иван Янковский несколько лет состоял в отношениях с дочерью музыканта Константина Кинчева из группы «Алиса» Верой Панфиловой. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе, причины расставания не раскрывали.

В 2020-м заговорили о романе Янковского и актрисы Дианы Пожарской. Позже Диана развелась с режиссером Артемом Аксененко.

В июне 2021 года у Янковского и Пожарской появился сын Олег. Актеры не афишировали свою свадьбу, но носят обручальные кольца. По информации из СМИ, они тайно зарегистрировали брак.

7 июня звездная пара объявила о рождении второго сына. Мальчика назвали Давид. Папа с радостью поделился новостью в соцсетях, выразив благодарность врачам клиники, где проходили роды.

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», — написал Иван.

Что произошло между Янковским и Кологривым

Актер Никита Кологривый в интервью рассказал, что Иван Янковский не участвовал в кастинге на роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». Воплотивший на экране Кощея артист позже предположил, что его критические замечания в адрес коллеги могли напугать его отца Филиппа Янковского.

«Он сделал так, чтобы я не работал с ним в совместном проекте, хотя изначально там под меня что-то писали. Я думаю, он испугался меня. Они все захотели надавать мне тумаков, но делать это могут только вот так, по-особому», — сказал он.

Конфликт завершился на том, что отец Янковского публично поддержал Кологривого и похвалил его талант.

«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет», — отметил Филипп Янковский.

В каких проектах сейчас занят Янковский

Иван Янковский активно продолжает сниматься. В 2026 году на экраны выйдут два фильма с его участием: «Битва моторов» и «Альпийская баллада». В первом он играет главную роль вместе с Юрием Борисовым, а во втором — с Милошем Биковичем.

Также Янковский снимается в сериалах «Хакеры» и «Фишер-4» и задействован в постановке «Утиная охота» с актрисой Кристиной Асмус, вместе с которой снимался в интимной сцене в фильме «Текст».

Проведение спецоперации актер не комментировал. По данным Telegram-канала «НеМалахов», после начала СВО мать актера Оксана Фандера, уроженка Одессы, переехала жить в Грузию.

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