3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

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3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Сезон кабачков в разгаре, а значит, настало время экспериментировать с духовкой. При запекании овощи сохраняют до 85 процентов ценных веществ, тогда как при варке или жарке потери витаминов достигают 40–60 процентов. В запеченном виде кабачки легче усваиваются и не впитывают лишний жир, что делает их идеальной основой для здорового меню.

В составе этого овоща — калий, фосфор, кальций и витамин С, который укрепляет сосудистые стенки. А грубая клетчатка мягко очищает кишечник и улучшает перистальтику. Важно: молодые плоды с тонкой кожурой не требуют очистки, а у перезревших стоит удалить крупные семена и жесткую шкурку, чтобы блюдо не горчило.

Мы подобрали 3 беспроигрышных рецепта запеченных кабачков: ароматные кружочки с сырной корочкой, сытные лодочки с мясом и нежную запеканку с томатами. Все рецепты проверены на кухне, а ингредиенты указаны с точностью до грамма.

Запеченные кабачки с чесноком и сырным гратеном — хрустящий перекус за 25 минут

Этот вариант выручает, когда нужно быстро приготовить горячую закуску. Кабачки, запеченные с чесноком, отличаются аппетитной румяной шапкой и тающей серединой. Они отлично сочетаются с курицей, рыбой или просто с хлебом.

Продукты:

кабачки молодые (длина до 20 см) — 600 г;

сыр полутвердый (например, гауда или эдам) — 150 г;

чеснок свежий — 10 г (2 крупных зубца);

масло оливковое extra virgin — 30 мл;

зелень петрушки — 10 г;

соль морская, перец черный молотый, сухой розмарин — по вкусу.

Калорийность: 75 ккал на 100 г.

Чем полезно: благодаря чесноку блюдо обладает фитонцидными свойствами, а сыр покрывает суточную потребность в кальции.

Как готовить:

Нарежьте кабачки поперек на шайбы толщиной 1,2 см. Промокните бумажным полотенцем лишний сок. В отдельной посуде соедините масло, пропущенный через пресс чеснок, рубленую петрушку и специи. Каждый кружок обмакните в получившуюся ароматную смесь и уложите на пергамент. Натрите сыр на крупной терке и щедро посыпьте им заготовки. Отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 22–25 минут. Ориентир — расплавленный сыр и легкий загар по краям.

Запеченные кабачки с фаршем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Запеченные кабачки с фаршем — сытные лодочки для семейного ужина

Это блюдо вполне самостоятельное: сытное, ароматное и очень красивое. Кабачки, запеченные с фаршем, напоминают фаршированный перец, но готовятся быстрее и получаются сочнее за счет собственного сока овоща.

Продукты:

кабачки крупные (весом около 400 г каждый) — 800 г (2 шт.);

фарш из индейки (или курицы) — 450 г;

лук репчатый — 120 г (1 крупная луковица);

чеснок — 8 г (1,5 зубца);

яйцо категории С1 — 1 шт. (50 г);

сыр твердый (российский или пошехонский) — 90 г;

томатная паста — 120 г;

сметана 15% — 40 г;

соль, смесь перцев, майоран — по вкусу.

Калорийность: 143 ккал на 100 г.

Плюсы для здоровья: фарш из индейки дает легкоусвояемый белок (до 22 г на 100 г), а клетчатка кабачков способствует медленному усвоению углеводов, что важно для контроля веса.

Пошаговый процесс:

Каждый кабачок разрежьте вдоль на две половины. Выскоблите ложкой мякоть, оставив донышко толщиной 1 см. Посыпьте внутренности солью, оставьте на четверть часа, затем слейте выделившуюся жидкость. Извлеченную мякоть без семян нарежьте мелкими кубиками. Пассеруйте лук до прозрачности, добавьте кубики кабачков и тушите 5 минут до испарения влаги. Смешайте остывшую овощную массу с фаршем, яйцом, измельченным чесноком и специями. Плотно набейте лодочки фаршем, уложите в форму бортиками вверх. Для соуса соедините томатную пасту, сметану и 60 мл воды, залейте вокруг кабачков (не сверху). Выпекайте при 180 градусах 35 минут, затем посыпьте тертым сыром и держите еще 5–7 минут до румяной корочки.

Важно: если берете говяжий фарш, добавьте 20 мл молока или воды в начинку для сочности.

Запеченные кабачки с сыром и томатами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Запеченные кабачки с сыром и томатами — овощная запеканка на каждый день

Эффектное блюдо, которое готовится из простых ингредиентов. Кабачки, запеченные с сыром, в компании с помидорами выглядят нарядно и подходят даже для вегетарианского стола. А благодаря вертикальной выкладке все слои пропекаются равномерно.

Продукты:

кабачки (молодые) — 650 г;

помидоры плотные (сливки или черри) — 450 г;

сыр моцарелла для пиццы — 140 г;

сыр твердый (пармезан) — 40 г;

масло оливковое — 45 мл;

чеснок — 10 г;

сушеное орегано, базилик, перец чили хлопьями — по вкусу;

соль — по вкусу.

Калорийность: 58 ккал на 100 г.

Почему это полезно: в помидорах содержится ликопин — каротиноид, защищающий сердце и сосуды. При термической обработке его концентрация повышается в 2–3 раза, а масло улучшает его усвоение.

Инструкция:

Кабачки нашинкуйте кружочками толщиной около 1 см. Помидоры — такими же по толщине, но если используете черри, режьте пополам. В смазанную маслом круглую или квадратную форму выкладывайте вертикально «чешуей»: кабачок, помидор, кабачок, плотно прижимая друг к другу. Приправьте смесью сухих трав, солью и перцем. В масло добавьте измельченный чеснок, размешайте и полейте этой заправкой всю поверхность. Моцареллу разорвите на небольшие кусочки, твердый сыр натрите. Распределите их между слоями и чуть сверху. Запекайте при 190 градусах под фольгой 20 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10–12 минут до подрумянивания.

Хитрость: если томаты слишком водянистые, присыпьте их слегка солью заранее и промокните салфеткой — запеканка не поплывет.

Общий секрет успеха: всегда удаляйте лишнюю влагу из кабачков перед запеканием — либо посолом, либо промакиванием. Для начинок используйте мякоть, а не выбрасывайте ее. И не бойтесь экспериментировать со специями: паприка, чабрец, кориандр отлично оттеняют нейтральный вкус кабачков.

Попробуйте все три способа и выберите тот, который станет вашим фирменным. Приятного аппетита и удачных кулинарных открытий!

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