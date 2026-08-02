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02 августа 2026 в 11:10

Юрист ответил, может ли Лерчек списать штраф через процедуру банкротства

Юрист Хаминский: Лерчек не спишет штраф в 765 млн рублей через банкротство

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не сможет списать штраф в размере 765 млн рублей через процедуру банкротства, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, Чекалиной придется устроиться на официальную работу и отдавать в бюджет 50% заработка, чтобы избежать нарушения режима и реального заключения.

Содержать четырех несовершеннолетних детей, включая младенца, на оставшиеся средства при таком раскладе практически невозможно, а надеяться на помощь бывшего мужа, также находящегося под следствием, не приходится. Даже если Лерчек удастся продержаться пять лет в режиме жесткой экономии, остаток долга не аннулируется. Он будет переведен в бессрочное исполнительное производство, и фактически выплаты станут пожизненными. Законодательство РФ не позволяет списать уголовный штраф через процедуру банкротства, что делает невозможным применение самого распространенного варианта избавления от обязательств, ― объяснил Хаминский.

Юрист напомнил, что помимо условного срока и многомиллионного штрафа суд запретил Лерчек три года работать в интернете, в том числе администрировать сайты и продвигать личный бренд. Именно эти обстоятельства фактически делают невозможным исполнение наказания в полном объеме, ведь жизнь блогера без выхода в сеть теряет всякий экономический смысл, добавил он.

По закону у Валерии есть 60 дней на добровольное погашение штрафа. Учитывая очевидное отсутствие свободных средств в таком количестве, следующим шагом станет ходатайство о рассрочке, которую ей, скорее всего, предоставят на максимально возможный срок пять лет. Но даже в этом случае ежемесячный платеж в бюджет составит более 12,5 млн рублей, что при запрете на ведение блогерской деятельности выглядит невыполнимой задачей, ― уточнил Хаминский.

Собеседник отметил, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет никак не приостанавливает взыскание и не снижает тяжесть долгового бремени. В рамках исполнительного производства приставы имеют полное право описать и выставить на торги все принадлежащее Чекалиной имущество, включая недвижимость и транспорт, добавил собеседник. Таким образом, Лерчек рискует получить статус вечного должника, и выбраться из этой ямы без чуда будет невозможно, резюмировал Хаминский.

Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу.

Общество
Россия
Лерчек
штрафы
Валерия Чекалина
Софья Якимова
С. Якимова
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