Женщина жестоко избила 85-летнюю вдову ветерана ВОВ из-за денег

В городе Артем 85-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны стала жертвой нападения со стороны собственной родственницы, сообщили в пресс-службе МВД Приморского края. Бытовой конфликт вспыхнул на почве имущественных разногласий вокруг жилой недвижимости: нападавшая требовала от пожилой женщины выплатить ей 1,5 млн рублей либо незамедлительно выставить дом на продажу.

Не получив желаемого согласия, злоумышленница перешла к рукоприкладству и нанесла пенсионерке несколько ощутимых ударов. В результате полученных травм пострадавшая потеряла сознание прямо на месте происшествия.

Пожилую женщину экстренно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. По факту случившегося правоохранительные органы проводят доследственную проверку, а ход расследования взяла под личный контроль региональная прокуратура.

Ранее в Королеве произошел семейный конфликт, в результате которого женщина избила до смерти свою 86-летнюю мать. Злоумышленницу задержали, возбудили уголовное дело и заключили под стражу.