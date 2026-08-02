Ветеран «Альфы» рассказал о роли пытавшейся пронести СВУ в Москве женщины ТАСС: пытавшаяся пронести СВУ в Москве могла не знать о содержимом коробки

Женщина, пытавшаяся пронести самодельное взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве, могла не знать о содержимом коробки, предположил ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с ТАСС. Эксперт отметил, что подобные схемы уже встречались: ей могли пообещать хорошие деньги за доставку, сообщив, что она должна просто передать коробку на юбилее.

Естественно, все купировать невозможно, и мы имеем эту трагедию. <…> Женщина была курьером. Ей пообещали хорошие деньги. Сказали, например, «там наш друг справляет юбилей, твоя задача просто принести это на юбилей и отдать, передать юбиляру». Ее задача была только в этом. <…> Мы такое уже встречали, — сказал он.

Вечером 1 августа в центре Москвы у ресторана на Кудринской площади произошел взрыв. Женщину с бомбой остановил охранник. При взрыве погибли они оба и один из посетителей. Ранения получил 21 человек.

Ранее Гончаров заявил, что у Службы безопасности Украины нет проблем с вербовкой граждан в России. По его словам, украинские спецслужбы могли без труда найти людей для выполнения этих действий.