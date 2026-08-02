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02 августа 2026 в 13:38

Актер Бурляев объяснил, почему не боится смерти

Бурляев заявил, что верит в вечную жизнь

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист России, режиссер и писатель Николай Бурляев объяснил NEWS.ru, что не боится смерти, так как верит в вечную жизнь. По словам актера, еще в 25 лет он перенес опыт выхода из физического тела и лично убедился в существовании загробного мира.

Я испытал чувство бессмертия в 25 лет, когда побывал в очень серьезных пределах и оставил тело. Я видел зачатки того мира, куда мы должны попасть после смерти, и очнулся с улыбкой. Поэтому мне абсолютно не страшно: ни стоять под бомбами НАТО в Югославии на Белградском мосту, ни когда рвутся БПЛА. На душе покой, — пояснил актер.

Он добавил, что его фильм о режиссере Андрее Тарковском рассказывает именно об этом — отсутствии смерти как таковой. Лента производит глубокое впечатление даже на ту часть молодежи, которая далека от академической культуры, поделился Бурляев.

Смерти нет, просто душа плавно переходит в иную мерность, в жизнь вечную. Я очень рад, что снял фильм о Тарковском, который действует на людей всех возрастов. Девочка с крашенными в ультрафиолет волосами и татуировками после показа сказала мне: «Я не понимаю, что со мной произошло. Я как будто побывала в ином мире». Им ведь не говорят с экрана о смерти и бессмертии, — подчеркнул Бурляев.

Ранее Бурляев назвал преступлением съемки режиссером Сариком Андреасяном фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. Депутат Госдумы РФ предположил, что стремление создавать ремейки великих произведений продиктовано невозможностью создать собственный шедевр.

Культура
Николай Бурляев
Андрей Тарковский
бессмертие
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