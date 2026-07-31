1 августа — обретение мощей Серафима Саровского: история величания святого

1 августа для православных верующих — особая дата: в этот день церковь вспоминает, как в 1903 году были обретены мощи чудотворца Серафима Саровского. Именно тогда, при прославлении Серафима Саровского в 1903 году, тысячи людей убедились, что святость живет вне времени, а имя старца навсегда вошло в духовную историю России.

Первое обретение мощей в 1903 году

Скончался преподобный Серафим (в миру — Прохор Мошнин) в 1833 году: кончина застала его в момент молитвы перед образом Богородицы «Умиление». Через семь десятилетий, 19 июля по старому стилю, что соответствует 1 августа по новому — Церковь официально канонизировала подвижника и открыла мощи для поклонения верующих. Процедура церковного освидетельствования оказалась сложной: обнаруженные останки были костными, без признаков телесной нетленности, тогда как в синодальной практике той эпохи именно сохранность плоти ошибочно воспринималась как главное доказательство святости. Чтобы устранить это заблуждение, потребовалось серьезное богословское исследование, после которого канонизация Серафима Саровского все же состоялась.

Любопытный факт: большинство членов Синода вначале выступали против прославления именно из-за отсутствия нетленности мощей, и переубедить их удалось лишь глубоким изучением церковной традиции. Однако с тех пор 1 августа православные верующие во всем мире празднуют обретение мощей Серафима Саровского.

Торжественное прославление: 300 тысяч паломников и царская чета

Дни прославления Серафима Саровского в 1903 году в Сарове и Дивееве стали настоящим паломническим событием: очевидцы говорили о сотнях тысяч верующих, приехавших со всех уголков империи. Особую атмосферу торжествам придало личное присутствие Николая II — император вместе с родными лично помогал нести раку со святыми мощами в время крестного хода. Причина такого участия понятна: государь глубоко чтил Саровского старца и, как свидетельствуют источники, сам активно поддержал процесс канонизации Серафима Саровского. На тысячи простых паломников, добравшихся до Сарова пешком, вид императорской семьи у раки святого произвел не меньшее впечатление, чем встреча с самой святыней.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, село Дивеево, Нижегородской области Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Основные факты о торжествах 1903 года:

раку с нетленными мощами перенесли в один из храмов Саровской обители;

в церемонии участвовала вся царская семья, что придало событию всероссийский масштаб;

одним из организаторов празднеств выступил архимандрит Серафим (Чичагов), составивший летопись Дивеевской обители.

В итоге при поддержке государя Николая II 1 августа 1903 года состоялось одно из событий, которое волнует души верующих до сих пор: канонизация Серафима Саровского. Она прошла спустя 70 лет после его ухода из жизни.

Второе обретение мощей в 1991 году в Казанском соборе

После революции святыня на десятилетия исчезла из виду: власти закрыли Саровскую обитель в 1920-е годы, а мощи преподобного изъяли. Документально зафиксировано, что 17 декабря 1920 года их вскрыли прямо в Дивееве, а спустя почти год, 16 августа 1921 года, вывезли в неизвестном направлении. Ближе к концу того десятилетия останки показывали публике в московском Страстном монастыре, который советская власть переоборудовала под антирелигиозный музей, — а затем след святыни оборвался на долгие годы.

Пропажа нашлась благодаря чистой случайности. Среди фондов Музея истории религии и атеизма, размещавшегося тогда в стенах ленинградского Казанского собора, были найдены неподписанные, никому не известные останки. После церковного освидетельствования выяснилось: перед специалистами оказались мощи самого преподобного Серафима — именно так состоялось их второе обретение в 1991 году. Уже в январе того же года святыню доставили из Ленинграда в Москву, а 1 августа, в день памяти старца, крестным ходом перенесли в основанную им Дивеевскую обитель. Финальный отрезок пути — от Москвы до Дивеева — паломники прошли пешком в составе многодневного крестного хода, тем самым воссоздав путь, которым когда-то шли верующие в начале ХХ столетия

Значение события для возрождения Церкви в России

Второе обретение мощей чудотворца Серафима Саровского совпало с переломным моментом в жизни страны в 1991 году — накануне краха советской системы, когда государство впервые за долгие десятилетия начало передавать Церкви ее исторические святыни. Событие превратилось в один из самых узнаваемых символов религиозного возрождения начала девяностых, наглядно демонстрируя людям окончание эпохи гонений на веру. Возвращение мощей в Дивеево придало новый импульс восстановлению монашеской жизни обители, разоренной и закрытой почти 70 лет.

Икона «Преподобный Серафим Саровский» на выставке в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Почему это событие так важно для верующих людей:

существует предание, что сам преподобный предсказывал утрату мощей в годы гонений и их последующее возвращение;

обретение святыни стало частью более широкого процесса восстановления храмов и монастырей по всей стране;

Дивеевская обитель после этого превратилась в один из главных паломнических центров России;

праздник напоминает, что даже после длительных испытаний святыня и вера способны вернуться.

Где сейчас находятся мощи преподобного Серафима

Сегодня рака с мощами преподобного Серафима хранится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря — той самой обители, основание и духовное руководство которой некогда взял на себя сам старец. Именно туда ежегодно устремляются тысячи паломников, желающих поклониться святыне и обратиться к преподобному с молитвенной просьбой в трудную минуту. Дивеевская Саровская пустынь бережно хранит мощи святого как главную ценность обители, и доступ к раке открыт для всех желающих круглый год. Кроме самих мощей, в монастыре можно увидеть личные вещи старца — фрагменты вериг, элементы облачения и предметы из его келейного обихода.

Как отмечают праздник сегодня

1 августа православный календарь объединяет сразу две памятные даты, связанные с преподобным Серафимом Саровским: годовщину прославления 1903 года и годовщину второго обретения мощей 1991 года. В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, а в самой Дивеевской обители устраивают особо торжественные службы с крестным ходом вокруг Троицкого собора.

Несколько простых советов тем, кто хочет отметить этот день осознанно:

посетите утреннюю службу в храме, посвященном преподобному, если такой действует в вашем населенном пункте;

если добраться до церкви не получается, прочитайте акафист святому дома;

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, село Дивеево, Нижегородской области Фото: Roman Denisov/Global Look Press

вспомните главное духовное наставление старца — стремление к внутреннему покою и деятельному добру к окружающим;

собираясь в паломничество в Дивеево, заранее уточните расписание праздничных служб на сайте монастыря.

Праздник 1 августа — не просто строка в церковном календаре, а живое доказательство того, что вера способна пройти через любые исторические испытания. История обретения 1 августа мощей Серафима Саровского учит простой истине: то, что кажется потерянным навсегда, порой находится снова — важно лишь сохранить терпение и надежду.

Ранее мы рассказывали, кому молиться, чтобы забеременеть и родить малыша.