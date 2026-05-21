22 мая — Никола Вешний: перенесение мощей святителя Николая Чудотворца

В православном календаре есть даты, объединяющие всех: и тех, кто считает себя глубоко воцерковленным христианином, и тех, кто делает первые шаги в храме как новоначальный верующий. Один из самых любимых дней — это 22 мая, праздник Николы Вешнего, посвященный святителю Николаю. В этот день мы вспоминаем его праведную жизнь и историческое событие, спасшее святыню. Давайте вместе разберем исторические факты, очистим народные обычаи от суеверий и узнаем, как провести этот благостный день с пользой для души.

История праздника: почему мощи перенесли из Мир Ликийских в Бари в 1087 году

Чтобы понять суть торжества, перенесемся в конец XI века. Византийская империя переживала тяжелые времена, подвергаясь набегам турок-сельджуков. Город Миры Ликийские, где покоились мощи святителя, оказался под угрозой разорения, а христианская святыня могла быть осквернена. Весной 1087 года жители итальянского города Бари решили спасти мощи угодника. Барийские купцы отправились в экспедицию, забрали святыню из гробницы и перевезли ее в Италию, куда торжественно прибыли в конце мая.

Это историческое событие стало поворотным моментом. Так началась история перенесения мощей в Бари, ставшего спасением для христианского мира. В церковных летописях история перенесения мощей в Бари описывается как великое и радостное чудо. Важно отметить, что Николай Чудотворец, перенесение мощей которого мы празднуем 22 мая, почитается и на Руси, где этот день сразу стал народным торжеством. Для верующих людей история перенесения мощей в Бари — это проявление Божьего промысла, сохранившего святыню для грядущих поколений. Сегодня Николай Чудотворец, перенесение мощей которого 22 мая вспоминает Церковь, по-прежнему объединяет людей разных культур вокруг своей гробницы в Бари.

Символика Николы Вешнего и отличие от Николы Зимнего (19 декабря)

Православная церковь чествует святителя Николая несколько раз в году, но главными остаются две даты: зимняя и весенняя. Никола Зимний, празднуемый 19 декабря, приурочен ко дню земной кончины святого, его переходу в вечность. А вот 22 мая — праздник Николы Вешнего — это торжество жизни, обновления и надежды. В народном сознании эти две даты делили год на две половины, знаменуя смену природных циклов.

Если зимний праздник ассоциировался со строгим постом, подведением итогов и началом холодов, то 22 мая, праздник Николы Вешнего, открывало дорогу настоящему теплу, полевым работам и расцвету природы. В этот день верующие благодарят святого за покровительство в трудах. Символически 22 мая, праздник Николы Вешнего, олицетворяет милость Бога, согревающую человеческую душу так же, как весеннее солнце согревает землю после долгой зимы.

Традиции и народные обычаи: «Никола Вешний лошадь кормит»

Наши предки глубоко почитали этот день, связывая с ним начало активного сельскохозяйственного сезона. В народном календаре закрепилась известная поговорка о том, что Никола Вешний лошадь кормит, и это означало следующее: к этому времени поля покрывались сочной травой, и скотину можно было выгонять на подножный корм. С этого момента домашние животные переставали голодать, а крестьяне получали облегчение после долгой зимы.

Изучая традиции на День летнего Николы, можно заметить, как тесно переплелись в них церковная молитва и забота о земле. В этот день устраивали крестные ходы на полях, молились о ниспослании благодатного дождя и общем плодородии почвы. Крестьяне впервые выгоняли лошадей на ночное пастбище, устраивая для пастухов небольшие праздничные угощения из пирогов. Это было время искренней радости и единения всей общины.

О чем молятся Николаю Чудотворцу в этот день

Каждый воцерковленный человек знает, о чем молятся Николаю Угоднику 22 мая, ведь этот святой близок каждому верующему сердцу. Святитель Николай считается самым скорым помощником во всех бедах. Задаваясь вопросом, о чем молятся Николаю Угоднику 22 мая, важно помнить: святой слышит любую искреннюю и чистую молитву, идущую из глубины души. В этот праздничный день верующие приходят в храмы с особыми личными прошениями.

Чаще всего перед иконой святителя просят о следующем:

  • О благополучном путешествии и защите в дороге. Это касается как водителей, так и моряков, для которых святой является главным покровителем.

  • О создании крепкой семьи и счастливом замужестве. Молодые девушки традиционно молились угоднику о хороших женихах.

  • Об исцелении от тяжелых болезней и даровании здоровья близким людям. Существует множество свидетельств чудесного избавления от недугов по молитвам святого.

  • О помощи в финансовых трудностях и защите от бедности. Святитель Николай при жизни тайно помогал нуждающимся, поэтому к нему прибегают в моменты крайней нужды.

Знание того, о чем молятся Николаю Угоднику 22 мая, помогает верующему человеку правильно настроить свои мысли и провести этот день в осознанном духовном делании, направляя свои просьбы к небесному покровителю с твердой верой.

Приметы на погоду и урожай

Наблюдение за природой в этот день помогало нашим предкам прогнозировать погоду на лето и оценивать перспективы будущего сбора зерна. Обращая внимание на народные приметы на Николу Вешнего, люди планировали полевые работы и домашние дела, стараясь эффективно использовать каждый теплый день.

Среди множества наблюдений особенно важными считались такие ориентиры:

  • Дождь на Николу обещает богатый урожай хлеба и благополучное лето. Это считалось великой милостью неба.

  • Громкое кваканье лягушек указывает на то, что овес уродится на славу. Природа сама подсказывала крестьянам состояние почвы.

  • Утренний туман предвещает теплое и сухое лето. Такая погода радовала земледельцев.

  • Раннее цветение черемухи означает, что впереди ждет похолодание. Это помогало вовремя скорректировать сроки посадки культур.

Эти проверенные веками наблюдения помогали людям жить в гармонии с окружающим миром, оставаясь важной частью нашей культурной памяти.

Что можно и нельзя делать 22 мая

Чтобы провести этот день правильно, как истинно богоугодный праздник, необходимо разделять церковные предписания и суеверия. Церковь призывает уделить время молитве, посетить праздничное богослужение и проявить милосердие к людям. Многие новоначальные христиане часто интересуются, чего нельзя делать в День Николы Вешнего, чтобы не нарушить церковные каноны. В преддверии праздника верующие ищут информацию о том, чего нельзя делать в день Николы Вешнего, чтобы провести этот день благочестиво.

Давайте подробно разберем, чего нельзя делать в День Николы Вешнего:

  • Отказывать в помощи нуждающимся, нищим и просящим людям. Святитель Николай всегда был образом милосердия, поэтому скупость в этот день считается большим грехом.

  • Заниматься тяжелым изнурительным трудом вместо посещения праздничного храма. Повседневные заботы лучше отложить или выполнить заранее, чтобы освободить время для духовной жизни.

  • Грустить, унывать и предаваться мрачным мыслям. Данный праздник является временем радости и благодарения Богу за его милости.

  • Устраивать шумные застолья с чрезмерным употреблением алкоголя, а также сквернословить и ругаться с близкими. Такое поведение оскверняет святость праздничного дня.

Понимая, чего нельзя делать на Николу Вешнего, вы сможете уберечь себя от духовных ошибок и провести это время с пользой для своей семьи и ближних, сохраняя в сердце мир, любовь и благожелательность ко всем окружающим. Пусть этот день принесет в ваши дома истинную духовную радость и благополучие.

Ранее мы рассказывали о житие преподобного Феодосия Киево-Печерского.

Валентина Еремеева
