Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке Зампред ВРНС Иванов: о здоровье и достатке нужно молиться Феодосию Печерскому

Православным россиянам 16 мая следует помолиться о здоровье и финансовом благополучии преподобному Феодосию Печерскому, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, именно в этот день РПЦ чтит память одного из величайших святых.

16 мая православная церковь чтит память преподобного Феодосия Печерского — одного из величайших святых Русской земли, которого по праву называют основателем русского монашества. Вместе со своим духовным наставником преподобным Антонием Печерским он стал созидателем Киево-Печерской лавры. Круг его молитвенного предстательства очень широк. В первую очередь ему молятся о помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Ему молятся о духовном и телесном здоровье, об исцелении от недугов, о даровании сил в болезнях. Ему молятся о материальном благополучии, так как при жизни он заботился о каждом нуждающемся, — отметил Иванов.

Особенно важно, что Феодосию Печерскому молятся о помощи инокам и всем, кто ищет духовного наставничества, добавил спикер. По его словам, в этот день православным россиянам также можно помолиться об обретении семейного счастья, о мире между супругами, о даровании детей.

Также ему молятся о защите от врагов и напастей — Печерская лавра и вся Русская земля не раз испытывали его небесное заступничество. В день памяти преподобного Феодосия, 16 мая, хорошо прийти в храм и поставить свечу перед его иконой, — заключил Иванов.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, что любые негативные отзывы о работе храмов можно посчитать святотатством, при этом оставлять оценки или нет — остается на совести каждого. Он призвал прихожан при каких-либо проблемах не бежать жаловаться, а показать добрый пример и попытаться самому исправить ситуацию.