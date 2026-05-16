День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 15:19

Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке

Зампред ВРНС Иванов: о здоровье и достатке нужно молиться Феодосию Печерскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Православным россиянам 16 мая следует помолиться о здоровье и финансовом благополучии преподобному Феодосию Печерскому, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, именно в этот день РПЦ чтит память одного из величайших святых.

16 мая православная церковь чтит память преподобного Феодосия Печерского — одного из величайших святых Русской земли, которого по праву называют основателем русского монашества. Вместе со своим духовным наставником преподобным Антонием Печерским он стал созидателем Киево-Печерской лавры. Круг его молитвенного предстательства очень широк. В первую очередь ему молятся о помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Ему молятся о духовном и телесном здоровье, об исцелении от недугов, о даровании сил в болезнях. Ему молятся о материальном благополучии, так как при жизни он заботился о каждом нуждающемся, — отметил Иванов.

Особенно важно, что Феодосию Печерскому молятся о помощи инокам и всем, кто ищет духовного наставничества, добавил спикер. По его словам, в этот день православным россиянам также можно помолиться об обретении семейного счастья, о мире между супругами, о даровании детей.

Также ему молятся о защите от врагов и напастей — Печерская лавра и вся Русская земля не раз испытывали его небесное заступничество. В день памяти преподобного Феодосия, 16 мая, хорошо прийти в храм и поставить свечу перед его иконой, — заключил Иванов.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, что любые негативные отзывы о работе храмов можно посчитать святотатством, при этом оставлять оценки или нет — остается на совести каждого. Он призвал прихожан при каких-либо проблемах не бежать жаловаться, а показать добрый пример и попытаться самому исправить ситуацию.

Общество
молитвы
православие
РПЦ
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе-полумиллионнике вспыхнул пожар на электроподстанции
Полицейские и женщина подозреваются в групповом изнасиловании
Открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано
Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло
Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова
Раскрыта новая деталь про рухнувший в турецком Самсуне дрон
Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской
Зеленский обратился к Макрону за помощью после неудач с Трампом
Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии из-за пыток
Военэксперт объяснил, почему ВСУ не смогли повторить операцию «Поток» ВС РФ
В США пришли к выводу, что Европе пора договариваться с Россией
Фицо озвучил прогноз по конфликту на Украине
В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера
Пожарные локализовали пожар на АЗС в Пятигорске
Публикация меддокументов Лерчек в соцсетях вызвала скандал
Раскрыта причина смертельного ДТП с поездом в Бангкоке
Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Силы ПВО за шесть часов сбили 76 беспилотников над Россией
«Это другое?»: Захарова высмеяла Европарламент за лицемерие
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.