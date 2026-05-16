Силы ПВО за шесть часов сбили 76 беспилотников над Россией Минобороны России сообщило об уничтожении 76 дронов самолетного типа

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны сбивали в период с 09:00 до 15:00.

Массированная атака была успешно отражена сразу в нескольких российских регионах, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Кроме того, вражеские дроны были ликвидированы над Рязанской, Орловской и Тульской областями, территорией Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб. Судя по сообщениям градоначальника, с начала суток были сбиты уже 11 украинских беспилотников.

До этого Собянин сообщал о ликвидации БПЛА, направлявшегося в Москву. По его словам, воздушная цель была нейтрализована силами ПВО Министерства обороны России. На место были отправлены сотрудники экстренных служб.