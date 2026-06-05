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05 июня 2026 в 12:40

Момент взрыва дрона в румынском порту с разных ракурсов попал на видео

Порт Констанца Порт Констанца Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press
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В Сети появился момент взрыва дрона в румынском порту Констанца. По предварительной информации, водный дрон-камикадзе нашли в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.

На видео запечатлен промышленный портовый объект с причалами, трубопроводами и погрузочной инфраструктурой. После взрыва в воздух поднялся огромный столб густого темного дыма и пыли, который быстро увеличился в размерах и накрыл значительную часть территории.

Ранее около румынского порта Констанца утром произошел взрыв морского дрона. Беспилотник был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию. За несколько минут до взрыва жителей районов эвакуировали. В результате детонации дрона в воздух поднялся столб серого дыма.

До этого в Минобороны Румынии сообщили, что в порту Констанцы взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина. По словам командира Санду Матею, это беспилотник типа Magura, используемый украинской армией.

Также после взрыва в порту Констанца на румынском побережье Черного моря обнаружены еще несколько морских беспилотников. По предварительной информации, они были начинены взрывчаткой.

Украина
дрон
беспилотник
Минобороны
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