Морской дрон взорвался в Румынии Морской дрон взорвался около порта Констанца в Румынии

Около румынского порта Констанца утром произошел взрыв морского дрона, сообщает Euronews. Беспилотник, по информации издания, был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию.

Отмечается, что за несколько минут до взрыва жителей районов эвакуировали. В результате детонации дрона в воздух поднялся столб серого дыма.

Ранее ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник. Начался пожар. В загоревшейся квартире находились женщина и 14-летний подросток, им удалось спастись.

Позже военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.

Также посольство Российской Федерации в Бухаресте сообщило, что инцидент с падением беспилотника в Румынии является провокацией со стороны Украины. Она направлена на вовлечение НАТО в конфликт с Россией, уточнили в дипмиссии.