В ОП предложили ввести федеральную выплату школьникам к 1 сентября

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату на каждого школьника к началу учебного года, передают РИА Новости. В 2026 году ее размер может составить около 15 тыс. рублей.

Гриб отметил, что выплату следует ежегодно индексировать и предоставлять семьям, в которых воспитываются школьники с 1-го по 11-й класс. По его словам, подготовка ребенка к новому учебному году требует значительных расходов.

Он пояснил, что родителям приходится покупать не только канцелярские принадлежности, но и школьную форму, спортивную одежду, обувь, а также другие необходимые для учебы вещи. Федеральная выплата стала бы дополнительной поддержкой семей и помогла бы снизить затраты на сборы детей в школу.

В настоящее время единовременная федеральная выплата к 1 сентября не предусмотрена. При этом в ряде регионов действуют собственные меры поддержки.

Так, в Москве многодетные семьи, воспитывающие школьников, ежегодно получают компенсацию на приобретение комплекта школьной одежды в течение всего периода обучения. В Алтайском крае для многодетных семей предусмотрена региональная выплата, которую можно использовать при подготовке ребенка к поступлению в первый класс.

Ранее педагог Ирина Третьяк рассказала, что родителям девятиклассников важно помочь им разобраться в своих профессиональных интересах, целях и планах на ближайшее будущее. Она отметила, что такая поддержка позволит ребенку сделать правильный выбор между старшей школой и колледжем.