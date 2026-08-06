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06 августа 2026 в 06:26

Стало известно, какая мера пресечения сохранится для Лерчек после приговора

Суд запретил Лерчек определенные действия до вступления приговора в силу

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, останется под запретом определенных действий до вступления обвинительного приговора в законную силу, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, суд не стал менять ранее избранную меру пресечения. Ограничения будут действовать до момента, когда приговор вступит в законную силу.

Также сохранен арест имущества Чекалиной. Как следует из материалов дела, эта мера остается в силе для обеспечения исполнения назначенного судом наказания в виде штрафа.

Ранее источник из окружения Лерчек сообщил, что ей пришлось корректировать план лечения из-за судебного процесса. Кроме того, после вынесения приговора Чекалина продолжила заниматься здоровьем, однако из-за суда пропустила курс таргетной терапии.

До этого информированный источник сообщил, что прокуратура намерена оспорить решение районного суда в отношении Лерчек. Обвинение будет добиваться пересмотра меры пресечения в сторону усиления.

В то же время адвокат Константин Третьяков сообщил, что Лерчек намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях.

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Стало известно, какая мера пресечения сохранится для Лерчек после приговора
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