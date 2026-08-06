Следственный комитет России предъявил обвинения 35 иностранным наемникам, которые участвовали во вторжении в Курскую область в составе ВСУ, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, среди обвиняемых — граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и других стран.

ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран, — сообщила Петренко.

Представитель СК уточнила, что в отношении 28 человек расследование уголовных дел завершено, еще семь уголовных дел все еще находятся в производстве. Всего расследовано более 300 дел в отношении 443 украинских бойцов.

Ранее стало известно, что ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше семи тыс. единиц техники.

До этого в ведомстве рассказали: подразделения ВС России за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Харьковской области и освободили Зарницу в Запорожской области. Эти успехи достигнуты благодаря активным наступательным действиям группировок «Север» и «Восток».